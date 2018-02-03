"Манчестер Юнайтед" - "Хаддерсфилд" - 2:0 (обзор)

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"Манчестер Юнайтед" - "Хаддерсфилд" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилдом".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Саутгемптон 26 26
15 Кристал Пэлас 25 26
16 Ньюкасл Юнайтед 25 24
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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