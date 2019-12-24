"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от двух игроков
Во время зимнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться с двумя футболистами.
По информации Daily Star, клуб твёрдо намерен расстаться с защитником Маркосом Рохо и хавбеком Неманьей Матичем.
Сообщается, что на аргентинца и серба не рассчитывает тренерский штаб "красных дьяволов".
В текущем сезоне 29-летний Рохо провёл за "МЮ" 9 игр, результативными действиями не отличался. В активе 31-летнего Матича 7 матчей и 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12