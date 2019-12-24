"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от двух игроков

Теги манчестер юнайтедмаркос рохонеманья матич

"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от двух игроков

Во время зимнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться с двумя футболистами.

По информации Daily Star, клуб твёрдо намерен расстаться с защитником Маркосом Рохо и хавбеком Неманьей Матичем.

Сообщается, что на аргентинца и серба не рассчитывает тренерский штаб "красных дьяволов".

В текущем сезоне 29-летний Рохо провёл за "МЮ" 9 игр, результативными действиями не отличался. В активе 31-летнего Матича 7 матчей и 1 ассист.

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