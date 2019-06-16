"Манчестер Юнайтед" хочет купить 16-летнего французского таланта

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику молодежной команды "Монако" Ганнибалу Межбри, сообщает The Independent.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него четыре миллиона евро. Изначально манкунианцы пытались заполучить 16-летнего хавбека бесплатно, но Профессиональная футбольная лига Франции не разрешила игроку расторгнуть контракт с "Монако".

Межбри, имеющие тунисские корни, сыграл восемь матчей за юниорскую сборную Франции U16.

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