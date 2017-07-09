"Манчестер Юнайтед" хочет купить Бакайоко

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"Манчестер Юнайтед" хочет купить Бакайоко

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Монако" Тьемуэ Бакайоко, сообщает Metro.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста этим летом и готовы заплатить за него 40 миллионов евро. Также игроком интересуется "Челси". Сам хавбек склоняется к переходу именно в лондонский клуб.

Стоит отметить, что ранее "Манчестер Юнайтед" сумел опередить "Челси" в борьбе за форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку.

В минувшем сезоне 22-летний Бакайоко провел за "Монако" 51 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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