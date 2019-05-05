"Манчестер Юнайтед" хочет купить Дембеле

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Лиона" Мусса Дембеле, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Лион" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 6 результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2023 года.

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