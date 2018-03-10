"Манчестер Юнайтед" хочет купить двух защитников "Тоттенхэма"

Теги дэнни роузтоби алдервейрелдманчестер юнайтедтоттенхэмжозе моуринью

"Манчестер Юнайтед" хочет купить двух защитников "Тоттенхэма"

"Манчестер Юнайтед" хочет купить двух защитников "Тоттенхэма" Дэнни Роуза и Тоби Алдервейрелда, сообщает The Sun.

По сведениям издания, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью видит в Роузе замену для Люка Шоу. Помимо этого, манкунианский клуб намерен воспользоваться тем, что Алдервейрелд не может договориться с "шпорами" о продлении контракта.

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