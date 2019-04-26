"Манчестер Юнайтед" хочет купить Эриксена

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"Манчестер Юнайтед" хочет купить Эриксена

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 70 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Реала".

Напомним, что контракт контракт Эриксена со "шпорами" рассчитан до лета 2020 года и он отказался подписывать новое соглашение.

В нынешнем сезоне 27-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 17 результативных передач.

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