"Манчестер Юнайтед" хочет купить форварда ПСЖ

Теги манчестер юнайтедпсжкилиан мбаппе

"Манчестер Юнайтед" хочет купить форварда ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, манкунианцы готовы приобрести футболиста, если он будет доступен для трансфера. Есть вероятность, что ПСЖ придется продать игрока, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей.

Напомним, что 19-летний Мбаппе перешел в ПСЖ прошлым летом за 180 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 46 матчей, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач. Также им интересуются "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: Моуринью хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Битва за плей-офф: Португалия сразится с Ираном

Битва за плей-офф: Португалия сразится с Ираном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов