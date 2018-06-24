"Манчестер Юнайтед" хочет купить форварда ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, манкунианцы готовы приобрести футболиста, если он будет доступен для трансфера. Есть вероятность, что ПСЖ придется продать игрока, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей.

Напомним, что 19-летний Мбаппе перешел в ПСЖ прошлым летом за 180 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 46 матчей, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач. Также им интересуются "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".

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