"Манчестер Юнайтед" хочет купить форварда сборной Уругвая

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"Манчестер Юнайтед" хочет купить форварда сборной Уругвая

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к уругвайскому нападающему "Валенсии" Макси Гомесу, сообщает радиостанция Cadena SER.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, который хочет найти замену травмированному Маркусу Рэшфорду.

23-летний Гомес выступает за "Валенсию" с 2019 года. Всего он провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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