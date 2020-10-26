"Манчестер Юнайтед" хочет купить Холанда

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"Манчестер Юнайтед" хочет купить Холанда

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно, когда сумма отступных в его контракте составит 75 миллионов евро. На приобретении форварда настаивает главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" восемь матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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