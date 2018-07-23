"Манчестер Юнайтед" хочет купить игрока "Баварии"

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхенджером боатенг

"Манчестер Юнайтед" хочет купить игрока "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Джерому Боатенгу, сообщает kicker.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 50 миллионов евро. Также игроком интересуется ПСЖ.

В прошлом сезоне 29-летний Боатенг провел за "Баварию" 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Челси" отказал "Барселоне" в трансфере Виллиана. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 23 июля

Главные новости дня: 23 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов