"Манчестер Юнайтед" хочет купить игрока "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Джерому Боатенгу, сообщает kicker.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 50 миллионов евро. Также игроком интересуется ПСЖ.

В прошлом сезоне 29-летний Боатенг провел за "Баварию" 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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