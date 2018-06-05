"Манчестер Юнайтед" хочет купить игрока "Реала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Реала" Матео Ковачичу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок готов сменить клуб, чтобы получать регулярную игровую практику. Также им интересуются "Интер", "Тоттенхэм" и "Ювентус".

В минувшем сезоне 24-летний Ковачич провел за "Реал" 36 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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