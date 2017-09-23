"Манчестер Юнайтед" хочет купить итальянского вундеркинда

Форвард "Дженоа" Пьетро Пеллегри попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Tribalfootball.

По информации источника, "красные дьяволы" рассматривают возможность приобретения 16-летнего итальянца, на которого также претендуют "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Сити".

В стартовавшем сезоне Пеллегри сыграл за "Дженоа" два матча и забил два гола.

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