"Манчестер Юнайтед" хочет купить лидера сборной Хорватии

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"Манчестер Юнайтед" хочет купить лидера сборной Хорватии

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Интера" Ивану Перишичу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за хорвата определенную сумму порядка 30-40 миллионов евро, а также отдать защитника Маттео Дармиана.

Стоит отметить, что манкунианцы пытались приобрести Перишича еще год назад, но тогда не сумели договориться с "Интером" по сумме трансфера.

На ЧМ-2018 29-летний Перишич провел 6 матчей за сборную Хорватии и забил 2 гола. 

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