"Манчестер Юнайтед" хочет купить Облака на замену Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" хочет купить этим летом вратаря "Атлетико" Яна Облака" за 120 миллионов евро, и заменить им нынешнего голкипера, утверждает ESPN FC.

Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.

По данным источника, руководство английского клуба хочет заменить 26-летним словенцем нынешнего голкипера Давида Де Хеа, который допускает много результативных ошибок в последних матчах.

Соглашение 28-летнего испанца с "красными дьяволами" действует до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Облак участвовал в 44 матчах "матрасников", пропустив 34 гола. Де Хеа в 45 встречах "МЮ" пропустил 60 мячей.

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