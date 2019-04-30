"Манчестер Юнайтед" хочет купить Облака на замену Де Хеа

Теги атлетико мадридян облакманчестер юнайтеддавид де хеа

"Манчестер Юнайтед" хочет купить Облака на замену Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" хочет купить этим летом вратаря "Атлетико" Яна Облака" за 120 миллионов евро, и заменить им нынешнего голкипера, утверждает ESPN FC.

Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.

По данным источника, руководство английского клуба хочет заменить 26-летним словенцем нынешнего голкипера Давида Де Хеа, который допускает много результативных ошибок в последних матчах.

Соглашение 28-летнего испанца с "красными дьяволами" действует до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Облак участвовал в 44 матчах "матрасников", пропустив 34 гола. Де Хеа в 45 встречах "МЮ" пропустил 60 мячей.

А еще: Облак вышел на второе место среди самых высокооплачиваемых вратарей мира| http://soccernews.ru

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