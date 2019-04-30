"Манчестер Юнайтед" хочет купить Облака на замену Де Хеа
"Манчестер Юнайтед" хочет купить этим летом вратаря "Атлетико" Яна Облака" за 120 миллионов евро, и заменить им нынешнего голкипера, утверждает ESPN FC.
Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.
По данным источника, руководство английского клуба хочет заменить 26-летним словенцем нынешнего голкипера Давида Де Хеа, который допускает много результативных ошибок в последних матчах.
Соглашение 28-летнего испанца с "красными дьяволами" действует до лета 2020 года.
В нынешнем сезоне Облак участвовал в 44 матчах "матрасников", пропустив 34 гола. Де Хеа в 45 встречах "МЮ" пропустил 60 мячей.
А еще: Облак вышел на второе место среди самых высокооплачиваемых вратарей мира| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
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|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14