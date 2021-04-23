"Манчестер Юнайтед" хочет купить Пьянича
Фото: Твиттер @Miralem_Pjanic
Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич может летом сменить клубную прописку, сообщает Fichajes.
На полузащитника претендует "Манчестер Юнайтед".
По данным источника, в трансфере боснийца проявляет личную заинтересованность главный тренер "манкунианцев" Уле Гуннар Сульшер, который уже обратился боссам клуба с просьбой о его подписании.
Напомним, Пьянич совсем недавно присоединился к "Барселоне", перейдя из туринского "Ювентуса" в сентябре 2020 года за 60 миллионов евро.
В сезоне 2020/2021 30-летний полузащитник выходил на поле в 28 матчах за клуб, но сыграл лишь 1265 минут и не отметился результативными действиями.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28,00 млн €.
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|27
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|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
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|27
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18