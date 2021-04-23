"Манчестер Юнайтед" хочет купить Пьянича

Теги миралем пьяничуле гуннар сульшерманчестер юнайтедювентустрансферы

"Манчестер Юнайтед" хочет купить ПьяничаФото: Твиттер @Miralem_Pjanic 
Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич может летом сменить клубную прописку, сообщает Fichajes.

На полузащитника претендует "Манчестер Юнайтед".

По данным источника, в трансфере боснийца проявляет личную заинтересованность главный тренер "манкунианцев" Уле Гуннар Сульшер, который уже обратился боссам клуба с просьбой о его подписании.

Напомним, Пьянич совсем недавно присоединился к "Барселоне", перейдя из туринского "Ювентуса" в сентябре 2020 года за 60 миллионов евро.
В сезоне 2020/2021 30-летний полузащитник выходил на поле в 28 матчах за клуб, но сыграл лишь 1265 минут и не отметился результативными действиями.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28,00 млн €.

Читать также: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в возвращении Роналду | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" готов купить французского форварда за 20 миллионов евро

"Зенит" готов купить французского форварда за 20 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов