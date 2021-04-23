"Манчестер Юнайтед" хочет купить Пьянича

Фото: Твиттер @Miralem_Pjanic

Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич может летом сменить клубную прописку, сообщает Fichajes.

На полузащитника претендует "Манчестер Юнайтед".

По данным источника, в трансфере боснийца проявляет личную заинтересованность главный тренер "манкунианцев" Уле Гуннар Сульшер, который уже обратился боссам клуба с просьбой о его подписании.

Напомним, Пьянич совсем недавно присоединился к "Барселоне", перейдя из туринского "Ювентуса" в сентябре 2020 года за 60 миллионов евро.

В сезоне 2020/2021 30-летний полузащитник выходил на поле в 28 матчах за клуб, но сыграл лишь 1265 минут и не отметился результативными действиями.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28,00 млн €.