"Манчестер Юнайтед" хочет купить сына Клюйверта

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Аякса" Джастину Клюйверту, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианцы следят за игроком уже более года и могут приобрести его следующим летом. Также хавбек входит в сферу интересов "Барселоны".

В этом сезоне 18-летний Клюйверт провел за "Аякс" 20 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.

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