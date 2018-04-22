"Манчестер Юнайтед" хочет купить таланта из "Аякса"

Теги манчестер юнайтедаяксджастин клюйверт

"Манчестер Юнайтед" хочет купить таланта из "Аякса"

"Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего "Аякса" Джастина Клюйверта, сообщает The Times.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем сам игрока пока не думает об уходе из амстердамского клуба.

В этом сезоне 18-летний Клюйверт провел за "Аякс" 34 матча, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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