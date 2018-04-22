"Манчестер Юнайтед" хочет купить таланта из "Аякса"

"Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего "Аякса" Джастина Клюйверта, сообщает The Times.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем сам игрока пока не думает об уходе из амстердамского клуба.

В этом сезоне 18-летний Клюйверт провел за "Аякс" 34 матча, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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