"Манчестер Юнайтед" хочет купить трех игроков из Серии А

"Манчестер Юнайтед" нацелился на трех футболистов, которые выступают в Серии А.

Как сообщает ESPN, манкунианцы отказались от варианта с приобретением нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича и рассматривают кандидатуру форварда "Ромы" Эдина Джеко.

По версии Ilmessaggero, другими вариантами для английского клуба являются полузащитники "Ромы" Николо Дзаньоло и "Брешии" Сандро Тонали. Представитель "МЮ" следил за обоими игроками в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Италия - Армения - 9:1.

В нынешнем сезоне 33-летний Джеко провел за "Рому" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. 20-летний Дзаньоло провел 16 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. На счету 19-летнего Тонали один забитый мяч и две результативные передачи в 12 поединках.

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