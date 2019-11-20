"Манчестер Юнайтед" хочет купить трех игроков из Серии А
"Манчестер Юнайтед" нацелился на трех футболистов, которые выступают в Серии А.
Как сообщает ESPN, манкунианцы отказались от варианта с приобретением нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича и рассматривают кандидатуру форварда "Ромы" Эдина Джеко.
По версии Ilmessaggero, другими вариантами для английского клуба являются полузащитники "Ромы" Николо Дзаньоло и "Брешии" Сандро Тонали. Представитель "МЮ" следил за обоими игроками в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Италия - Армения - 9:1.
В нынешнем сезоне 33-летний Джеко провел за "Рому" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. 20-летний Дзаньоло провел 16 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. На счету 19-летнего Тонали один забитый мяч и две результативные передачи в 12 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7