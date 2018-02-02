"Манчестер Юнайтед" хочет купить Умтити летом

"Манчестер Юнайтед" продолжает интересоваться французским защитником "Барселоны" Самуэлем Умтити, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, английский клуб постарается приобрести футболиста следующим летом и готов заплатить полную сумму отступных, которая составляет 60 миллионов евро.

Впрочем каталонцы постараются продлить соглашение с 24-летним Умтити и увеличить его сумму отступных.

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