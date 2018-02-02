"Манчестер Юнайтед" хочет купить Умтити летом

Теги манчестер юнайтедбарселонасамюэль умтити

"Манчестер Юнайтед" хочет купить Умтити летом

"Манчестер Юнайтед" продолжает интересоваться французским защитником "Барселоны" Самуэлем Умтити, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, английский клуб постарается приобрести футболиста следующим летом и готов заплатить полную сумму отступных, которая составляет 60 миллионов евро.

Впрочем каталонцы постараются продлить соглашение с 24-летним Умтити и увеличить его сумму отступных.

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