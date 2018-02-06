"Манчестер Юнайтед" хочет купить Вайгля и Пулишича

Теги манчестер юнайтедборуссия дортмундкристиан пулишичюлиан вайгль

"Манчестер Юнайтед" хочет купить Вайгля и Пулишича
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитникам дортмундской "Боруссии" Юлиану Вайглю и Кристиану Пулишичу, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболистов следующим летом. Скауты манкунианцев побывали на матче 21-го тура Бундеслиги между дортмундцами и "Кельном" (3:2) и следили за обоими игроками.

В этом сезоне 19-летний Пулишич провел за "Боруссию" 26 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. На счету 22-летнего Вайгля 1 мяч в 20 поединках.

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