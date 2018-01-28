"Манчестер Юнайтед" хочет купить Видаля

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"Манчестер Юнайтед" хочет купить Видаля

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к чилийскому полузащитнику "Баварии" Артуро Видалю, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, манкунианцы рассчитывают на помощь в этом трансфере новичка команды чилийца Алексиса Санчеса. Мюнхенцы могут согласиться продать игрока летом, так как клуб в июне пополнился хавбеком "Шальке" Леоном Горетцкой.

В этом сезоне 30-летний Видаль провел за "Баварию" 26 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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