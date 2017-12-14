"Манчестер Юнайтед" хочет купить Виллиана

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"Манчестер Юнайтед" хочет купить Виллиана

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Челси" Виллиану, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и уже начали переговоры о его покупке. На этом трансфере настаивает лично главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью, который ранее работал с ним в "Челси". Впрочем лондонцы не горят желанием с ним расставаться.

В этом сезоне 29-летний Виллиан провел за "Челси" 25 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Не пропустите: Виллиан: "Фанаты "Челси" могут быть спокойны, я счастлив в клубе". | http://soccernews.ru

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