"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Лестера"

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому защитнику "Лестера" Уэсли Фофана, сообщает Foot Mercato.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Лестер" оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Фофана провел за "Лестер" 29 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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