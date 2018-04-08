"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Монако"

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"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Монако"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к правому защитнику "Монако" Джибрилю Сидибе, сообщает Téléfoot.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что прошлым летом игроком интересовалась "Барселона", но каталонцы решили купить Нельсона Семеду.

В этом сезоне 25-летний Сидибе провел за "Монако" 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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