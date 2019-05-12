"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Ювентуса"

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"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к португальскому защитнику "Ювентуса" Жоау Канселу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Ювентус" может согласиться на продажу, но хочет получить за своего игрока не менее 60 миллионов евро. Также португалец входит в сферу интересов "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 24-летний Канселу провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2023 года.

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