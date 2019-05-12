"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Ювентуса"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к португальскому защитнику "Ювентуса" Жоау Канселу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Ювентус" может согласиться на продажу, но хочет получить за своего игрока не менее 60 миллионов евро. Также португалец входит в сферу интересов "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне 24-летний Канселу провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15