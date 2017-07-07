"Манчестер Юнайтед" хочет обменять Дармиана на Перишича

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести хорватского полузащитника "Интера" Ивана Перишича, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за хавбека 20 миллионов евро, а также отдать итальянского защитника Маттео Дармиана.

Ранее сообщалось, что манкунианцы предлагали за 28-летнего Перишича 40 миллионов евро, но "Интер" оценивает игрока в 55 миллионов.

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