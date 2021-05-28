"Манчестер Юнайтед" хочет обменять Де Хеа на Облака

Фото твиттер Давида Де Хеа

Во время летнего трансферного окна между "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" может состояться обмен вратарями.

По информации The Sun, главному тренеру "красных дьяволов" Уле Гуннару Сульшеру советуют заполучить Яна Облака.

Не исключено, что взамен словенского голкипера в Мадрид отправится Давид Де Хеа.

Рыночная стоимость балканца оценивается в 90 миллионов евро, а испанца - в 22 миллиона.

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