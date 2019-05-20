"Манчестер Юнайтед" хочет обменять Лукаку на Перишича

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему интересуется хорватским полузащитником "Интера" Иваном Перишичем, сообщает FCInterNews.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за хорвата около 30 миллионов евро, а также отдать бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. В данный момент бельгиец уже обговаривает с "Интером" условия личного контракта.

В нынешнем сезоне 30-летний Перишич провел за "Интер" 44 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач. На счету 26-летнего Лукаку 15 мячей и четыре голевые передачи в 45 поединках.

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