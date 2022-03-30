"Манчестер Юнайтед" хочет обменять Марсьяля на Кейна
Фото: твиттер Антони Марсьяля/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" хочет включить форварда Антони Марсьяля в сделку по трансферу нападающего "Тоттенхэма" Антони Марсьяля, сообщает ESPN.
По сведениям источника, манкунианцы рассматривают кандидатуру Кейна в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. "Тоттенхэм" не хочет расстаться с форвардом, но может согласиться продать его за сумму более 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 41 матч во всех турнираз, забил 22 гола и отдал шесть результативных передач. 26-летний Марсьяль начал сезон в "Манчестер Юнайтед", сыграл 11 матчей и забил один гол. В январе он перешел в "Севилью" на правах аренды. За испанский клуб форвард провел восемь матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
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|27
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|27
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|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Норвич Сити
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