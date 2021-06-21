"Манчестер Юнайтед" хочет обменять Погба на Варана
Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен
Как сообщает AS, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить обмен игроками.
По информации источника, "красные дьяволы" заинтересованы в приобретении французского защитники "сливочних" Рафаэля Варана и намерен включить в сделку Поля Погба.
Отмечается, что "Юнайтед" не имеет желания переплачивать за Варана из-за того, что через год истекает срок его контракта с "Реалом". "МЮ" этим летом планирует потратить большую сумму на трансфер Джейдона Санчо из "Боруссии".
Однако обмен Варана не входит в планы королевского клуба, мадридцы хотят заработать на продаже француза в связи с планами купить Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.
Также не пропустите: Путин встретится с президентом ФИФА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лапорта мечтает о связке Месси-Роналду в "Барселоне"
-
Канчельскис не верит в успех России на Евро-2020
-
1
Президент Ла Лиги высказался о финансах "Барселоны" и контракте Месси
-
Чалханоглу о трансфере в "Интер": "Завтра будет подписан контракт"
-
Рюдигер хочет остаться в "Челси"
-
"Фиорентина" близка к назначению тренера "Специи"
-
"Манчестер Сити" предложил огромную сумму за Кейна
-
Сергей Чепчугов дал совет сборной России перед матчем с Данией
-
1
Неста вспомнил об игре против Лео Месси
-
Аршавин высказался о своем будущем в "Зените"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет обменять Погба на Варана
-
1
Путин встретится с президентом ФИФА
-
Мюллер пропустит матч с Венгрией из-за травмы
-
Чалханоглу перейдет в "Интер"
-
Зарема обвинила Карреру в его увольнении из "Спартака"
-
Доннарумма прошел медобследование для "ПСЖ"
-
Джикия поделился ожиданиями от мата с Данией
-
Зарема рассказала о своём отношении к Карпину
-
1
Сборная России выбрала форму на решающий матч с Данией
-
Зарема объяснила, зачем она интересовалась сексуальной ориентацией Тедеско
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18