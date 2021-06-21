"Манчестер Юнайтед" хочет обменять Погба на Варана

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"Манчестер Юнайтед" хочет обменять Погба на ВаранаФото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Как сообщает AS, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить обмен игроками.

По информации источника, "красные дьяволы" заинтересованы в приобретении французского защитники "сливочних" Рафаэля Варана и намерен включить в сделку Поля Погба.

Отмечается, что "Юнайтед" не имеет желания переплачивать за Варана из-за того, что через год истекает срок его контракта с "Реалом". "МЮ" этим летом планирует потратить большую сумму на трансфер Джейдона Санчо из "Боруссии".

Однако обмен Варана не входит в планы королевского клуба, мадридцы хотят заработать на продаже француза в связи с планами купить Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

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