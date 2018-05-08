"Манчестер Юнайтед" хочет обменяться игроками с дортмундской "Боруссией"

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"Манчестер Юнайтед" хочет обменяться игроками с дортмундской "Боруссией"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.

Как сообщает Metro, "красные дьяволы" готовы включить в сделку своего вингера Антони Мартиаля.

Напомним, что "Боруссия" хочет выручить с продажи Пулишича не менее 100 миллионов евро.

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