"Манчестер Юнайтед" хочет отдать Санчеса в "Рому" и платить ему большую часть зарплаты

Теги манчестер юнайтедромаалексис санчестрансферы

"Манчестер Юнайтед" хочет отдать Санчеса в "Рому" и платить ему большую часть зарплаты

"Манчестер Юнайтед" хочет отдать в аренду Алексиса Санчеса итальянскому клубу. Об этом информирует Tele Radio Stereo.

По данным источника, англичане хотят отдать футболиста "Роме" и выплачивать ему большую часть зарплаты.

Сейчас оклад 30-летнего нападающего в "МЮ" - 550 тысяч евро в неделю с учетом бонусов. Если чилиец перейдет в "Рому", то "красные дьяволы" на протяжении сезона-2019/20 будут платить ему около 300 тысяч евро в неделю.

Санчес перешел в "Манчестер Юнайтед" зимой 2018 года из "Арсенала". В минувшем сезоне футболист участвовал в 20 матчах, забив один гол.

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