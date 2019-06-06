"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить голкипера "Реала" у ПСЖ
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за вратаря "Реала" Кейлора Наваса.
По сведениям AS, главным конкурентом "МЮ" является ПСЖ, который ищет замену ушедшему Джанлуиджи Буффону. Напомним, что Навас решил покинуть "Реал" после того, как место второго вратаря команды было отдано Андрею Лунину.
Навас перебрался в "Реал" в 2014 году. В минувшем сезоне он провел 21 игру, из них в 7 отстоял на ноль.
Читайте также: Кейлор Навас может отправиться в Португалию. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стал известен календарь первого тура РПЛ сезона 2019/20
-
"Реал" столкнулся с неожиданной проблемой перед презентацией Азара
-
"Арсенал" отказался от варианта с Глушаковым
-
Месси оценил шансы сборной Аргентины выиграть Кубок Америки
-
Девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании, рассказала, что произошло между ней и футболистом
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить голкипера "Реала" у ПСЖ
-
Бердыев требует от "Ростова" 38 миллионов рублей компенсации за досрочный разрыв контракта
-
Мбаппе подал запрос на свой трансфер
-
Сборные Нидерландов и Англии назвали стартовые составы на матч Лиги Наций
-
Модель Волански: "Я буду помнить о своем поступке до конца жизни"
-
СМИ: Бердыев продолжит работать в "Рубине"
-
Чалов четыре раза за сезон был признан футболистом месяца в ЦСКА
-
Стал известен календарь первого тура РПЛ сезона 2019/20
-
Один из спонсоров Неймара прекратил сотрудничество с игроком из-за дела об изнасиловании
-
Будущая звезда "Челси" проиграл своей маме в жонглировании мячом
-
"Реал" столкнулся с неожиданной проблемой перед презентацией Азара
-
"Арсенал" отказался от варианта с Глушаковым
-
Дракслер может перебраться из ПСЖ в "Тоттенхэм"
-
2
Месси оценил шансы сборной Аргентины выиграть Кубок Америки
-
Сборную России встретили в Саранске с караваем
-
Тренер "Эспаньола" возглавил "Бетис"
-
1
Мората попросил "Атлетико" выкупить его у "Челси", пожаловавшись на английский клуб
-
"Ливерпуль" готов заплатить 80 миллионов евро за Пепе
-
1
Девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании, рассказала, что произошло между ней и футболистом
-
1
Экс-игрок "Спартака" дал совет Глушакову о дальнейшей карьере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16