"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить голкипера "Реала" у ПСЖ

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"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить голкипера "Реала" у ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за вратаря "Реала" Кейлора Наваса.

По сведениям AS, главным конкурентом "МЮ" является ПСЖ, который ищет замену ушедшему Джанлуиджи Буффону. Напомним, что Навас решил покинуть "Реал" после того, как место второго вратаря команды было отдано Андрею Лунину.

Навас перебрался в "Реал" в 2014 году. В минувшем сезоне он провел 21 игру, из них в 7 отстоял на ноль.

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