"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить Холанда у "Реала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы интересовались игроком еще зимой, но тогда решили не покупать его.

Ранее сообщалось, что Холанд является приоритетной трансферной целью "Реала".

19-летний Холанд начал нынешний сезон в "Ред Булл Зальцбург", а в январе перешел в "Боруссию". Всего он провел 33 матча во всех турнирах, забил 40 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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