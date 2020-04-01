"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить Холанда у "Реала"

Теги манчестер юнайтедреал мадридборуссия дортмундэрлинг холандтрансферы

"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить Холанда у "Реала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы интересовались игроком еще зимой, но тогда решили не покупать его.

Ранее сообщалось, что Холанд является приоритетной трансферной целью "Реала".

19-летний Холанд начал нынешний сезон в "Ред Булл Зальцбург", а в январе перешел в "Боруссию". Всего он провел 33 матча во всех турнирах, забил 40 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Отец Холанда рассказал, почему его сын не перешёл в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА может провести финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы без зрителей

УЕФА может провести финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы без зрителей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов