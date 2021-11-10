"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить трансферную цель "Челси"

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"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить трансферную цель "Челси"

Фото: инстаграм Жюля Кунде/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому защитнику "Севильи" Жюлю Кунде, сообщает AS.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте француза составляет 80 миллионов евро. Минувшим летом Кунде активно пытался купить "Челси", но трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 22-летний Кунде провел за "Севилью" 12 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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