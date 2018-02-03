"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить трансферную цель "Реала"

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"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить трансферную цель "Реала"

Форвард "Интера" Мауро Икарди попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Calciomercato, манкунианцы летом попытаются подписать футболиста, но для этого им нужно выиграть конкуренцию у "Реала".

В текущем сезоне Икарди провел 24 матча и забил 18 голов.

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