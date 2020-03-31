"Манчестер Юнайтед" хочет переманить де Лигта



"Манчестер Юнайтед" хочет купить голландского защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта, сообщает ESPN.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер попросил руководство усилить центр обороны в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что год назад манкунианцы интересовались голландцем, но не стали его покупать, посчитав, что футболист склонен к полноте. В 2022 году в контракте де Лигта активируется пункт о сумме отступных в размере 150 миллионов евро, но сейчас туринцы могут требовать за него любые деньги.

Альтернативной целью манчестерского клуба является защитник "Наполи" Калиду Кулибали.

В нынешнем сезоне 20-летний де Лигт провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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