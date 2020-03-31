"Манчестер Юнайтед" хочет переманить де Лигта
"Манчестер Юнайтед" хочет купить голландского защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта, сообщает ESPN.
По сведениям источника, главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер попросил руководство усилить центр обороны в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что год назад манкунианцы интересовались голландцем, но не стали его покупать, посчитав, что футболист склонен к полноте. В 2022 году в контракте де Лигта активируется пункт о сумме отступных в размере 150 миллионов евро, но сейчас туринцы могут требовать за него любые деньги.
Альтернативной целью манчестерского клуба является защитник "Наполи" Калиду Кулибали.
В нынешнем сезоне 20-летний де Лигт провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "МЮ" готов купить Санчо и платить ему 450 тысяч евро в неделю. | http://soccernews.ru
главное
-
Черчесов признался, что Кокорин и Мамаев не получили бы вызов в сборную на данный момент
-
Тарасов возмутился, что от него требуют выплатить алименты, несмотря на карантин
-
Прядкин: "Мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления чемпионата"
-
"Уфа" отправила игроков на домашнюю самоизоляцию до 30 мая
-
Телеграм-канал "Мутко-против": матчи РПЛ возобновятся не раньше 30 мая
Лента новостей
-
Сигурдссон покинул расположение ЦСКА и вернулся в Исландию
-
"Манчестер Юнайтед" хочет переманить де Лигта
-
1
Ибрагимович и Погба запустили новый челлендж, продемонстрировав навыки фристайла
-
1
Португальский политик оскорбил Роналду и был вынужден извиниться
-
Боатенг попал в ДТП, влетев в отбойник
-
Появилось изображения домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21
-
Черчесов заявил, что Бакаеву не хватает стабильности
-
2
"Барселона" интересуется игроком ПСЖ Курзавой
-
Ротенберг заявил, что разговоров с Кокориным о контракте с "Сочи" не было
-
Игроки "Ливерпуля" вместе с Клоппом занялись йогой по видеосвязи
-
Черчесов признался, что Кокорин и Мамаев не получили бы вызов в сборную на данный момент
-
Аршавин рассказал, что думает об игроке "Арсенала" Месуте Озиле
-
Жена Кокорина показала в инстаграме домашнюю тренировку
-
1
Тарасов возмутился, что от него требуют выплатить алименты, несмотря на карантин
-
Хавбек "Шальке" Амин Арит оштрафован за нарушение правил карантина
-
1
"Ростов" на сайте клуба назвал пять шагов против коронавируса
-
"Лестер" хочет приобрести Коутиньо этим летом
-
"Динамо" отложило решение по дальнейшим действиям до прояснения позиции РПЛ
-
Прядкин: "Мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления чемпионата"
-
"Спартак" предоставил игрокам и сотрудникам клуба выходные до 4 мая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18