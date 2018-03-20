"Манчестер Юнайтед" хочет переманить хавбека "Арсенала"

Теги манчестер юнайтедарсенал лондонаарон рэмзи

"Манчестер Юнайтед" хочет переманить хавбека "Арсенала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к валлийскому полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмзи, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианцы хотят воспользоваться тем, что контракт футболист с "канонирами" истекает летом 2019 года и он до сих пор не продлен. Таким образом лондонцы могут согласиться продать его следующим летом, чтобы не потерять его затем бесплатно. На покупке Рэмзи настаивает лично главный тренер "дьяволов" Жозе Моуринью.

В этом сезоне 27-летний Рэмзи провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.

Не пропустите: В "Манчестер Юнайтед" определились с будущим Поля Погба. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов