"Манчестер Юнайтед" хочет переманить хавбека "Арсенала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к валлийскому полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмзи, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианцы хотят воспользоваться тем, что контракт футболист с "канонирами" истекает летом 2019 года и он до сих пор не продлен. Таким образом лондонцы могут согласиться продать его следующим летом, чтобы не потерять его затем бесплатно. На покупке Рэмзи настаивает лично главный тренер "дьяволов" Жозе Моуринью.

В этом сезоне 27-летний Рэмзи провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.

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