"Манчестер Юнайтед" хочет переманить хавбека ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику ПСЖ Лукасу Моуре, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. ПСЖ не прочь расстаться с игроком, но хочет, чтобы в арендный договор был включен об обязательстве его выкупа за 45 миллионов евро. Стоит отметить, что "дьяволы" хотели купить Моуру еще пять лет назад, но отказались платить требуемые "Сан Паулу" 35 миллионов евро. Также бразильцем интересуются клубы из Италии и Китая.

В этом сезоне 25-летний Моура провел за ПСЖ всего 6 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Интер" готовят обмен игроками. | http://soccernews.ru