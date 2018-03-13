"Манчестер Юнайтед" хочет переманить одного из лидеров "Ювентуса"



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Блезу Матюиди, сообщает Mirror.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Наставник "дьяволов" Жозе Моуринью давно является поклонником игры хавбека и хочет видеть его в своей команде.

В этом сезоне 30-летний Матюиди провел за "Ювентус" 33 матча и забил 2 гола.

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