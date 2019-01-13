"Манчестер Юнайтед" хочет переманить тренера из испанского топ-клуба

Теги манчестер юнайтедатлетико мадриддиего симеоне

"Манчестер Юнайтед" хочет переманить тренера из испанского топ-клуба

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, аргентинский специалист является приоритетным вариантом для английского клуба. "Дьяволы" намерены воспользоваться тем, что контракт Симеоне с "Атлетико" истекает летом 2020 года и готов предложить ему высокую зарплату.

В "МЮ" Симеоне может сменить Уле-Гуннара Сульшера, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев до конца нынешнего сезона.

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