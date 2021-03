"Манчестер Юнайтед" хочет поднять в два раза зарплату Фернандешу

В текущее соглашение между "Манчестер Юнайтед" и хавбеком клуба Бруну Фернандешем будут внесены правки.

Ожидается, что изменения коснутся пункта зарплаты футболиста, которая будет пересмотрена в сторону увеличения. Португалец будет получать более чем 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что в два раза больше, чем сейчас, сообщает Твиттер Transfer News.

Bruno Fernandes is set to have his Manchester United salary doubled to over £200,000-a-week to make him the fifth-highest earner at the club. pic.twitter.com/l8HqccDM66