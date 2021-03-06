"Манчестер Юнайтед" хочет поднять в два раза зарплату Фернандешу

Теги бруну фернандешманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" хочет поднять в два раза зарплату ФернандешуВ текущее соглашение между "Манчестер Юнайтед" и хавбеком клуба Бруну Фернандешем будут внесены правки.

Ожидается, что изменения коснутся пункта зарплаты футболиста, которая будет пересмотрена в сторону увеличения. Португалец будет получать более чем 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что в два раза больше, чем сейчас, сообщает Твиттер Transfer News.

Напомним, "манкунианцы" подписали Фернандеша в январе 2020 года.

Полузащитник в текущем сезоне АПЛ сыграл 27 матчей. На его счету 15 голов и 10 результативных передач.

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