"Манчестер Юнайтед" хочет подписать чемпиона мира-2018

1 Теги манчестер юнайтедсамюэль умтитибарселона

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать чемпиона мира-2018

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити.

Как сообщает Mundo Deportivo, в трансфере чемпиона мира-2018 лично заинтересован тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.

Напомним, что в минувшем сезоне у футболиста были проблемы с коленом, из-за чего он потерял место в стартовом составе.

Умтити провел 15 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

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Комментарии

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fedorgusev

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