Английский "Манчестер Юнайтед" хочет подписать еще одного форварда, информирует ESPNFC.

По сведениям источника, "красные дьяволы" интересуются нападающим шотландского "Селтика" Муссу Дембеле. Однако в борьбе за 21-летнего француза "Юнайтед" придется выдержать конкуренцию со стороны лондонского "Арсенала" и "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне Дембеле забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за "Селтик".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" установил новый клубный рекорд. | soccernews.ru