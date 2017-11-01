"Манчестер Юнайтед" хочет подписать еще одного форварда

Теги селтикмусса дембелеманчестер юнайтедарсенал лондонливерпуль

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать еще одного форвардаАнглийский "Манчестер Юнайтед" хочет подписать еще одного форварда, информирует ESPNFC.

По сведениям источника, "красные дьяволы" интересуются нападающим шотландского "Селтика" Муссу Дембеле. Однако в борьбе за 21-летнего француза "Юнайтед" придется выдержать конкуренцию со стороны лондонского "Арсенала" и "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне Дембеле забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за "Селтик".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" установил новый клубный рекорд. | soccernews.ru

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