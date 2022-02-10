"Манчестер Юнайтед" хочет подписать лидера "Лестера"
Фото: инстаграм Тилеманса\Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании хавбек сборной Бельгии и "Лестера" Юри Тилемансе, сообщает издание Het Nieuwsblad.
По информации источника, переговоры полузащитника с его нынешним клубом о продлении контракта зашли в тупик.
Отмечается, что бельгиец намерен выступать в той команде, которая играет в Лиге чемпионов. После окончания нынешнего сезона он примет решение о своем будущем.
Gazet van Antwerpen пишет, что за "Лестер" отпустит Тилеманса за 40 миллионов евро.
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|3
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
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|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Арсенал Лондон
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|27
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|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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