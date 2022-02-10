"Манчестер Юнайтед" хочет подписать лидера "Лестера"

Фото: инстаграм Тилеманса\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании хавбек сборной Бельгии и "Лестера" Юри Тилемансе, сообщает издание Het Nieuwsblad.

По информации источника, переговоры полузащитника с его нынешним клубом о продлении контракта зашли в тупик.

Отмечается, что бельгиец намерен выступать в той команде, которая играет в Лиге чемпионов. После окончания нынешнего сезона он примет решение о своем будущем.

Gazet van Antwerpen пишет, что за "Лестер" отпустит Тилеманса за 40 миллионов евро.

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