"Манчестер Юнайтед" хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Португалии

"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Бенфики" Карлосом Винисиусом, утверждает Record.

По данным источника, английский клуб еще не обращался в клубу с предложением. Сумма отступных за футболиста - 100 миллионов евро.

Отметим, что Винисиус является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист забил 20 очков и сделал 12 голевых передач в 36 матчах.

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