"Манчестер Юнайтед" хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Португалии

Теги карлос винисиусбенфикаманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Португалии

"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Бенфики" Карлосом Винисиусом, утверждает Record.

По данным источника, английский клуб еще не обращался в клубу с предложением. Сумма отступных за футболиста - 100 миллионов евро.

Отметим, что Винисиус является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист забил 20 очков и сделал 12 голевых передач в 36 матчах. 

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