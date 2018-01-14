"Манчестер Юнайтед" хочет подписать не только Санчеса, но и Озила

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу, сообщает The Independent.

По сведениям издания, манкунианцы намерены подписать футболиста будущим летом, когда у него завершится контракт с "канонирами". Таким образом он достанется "дьяволам" бесплатно. Ранее сообщалось, что "МЮ" также нужен другой игрок "Арсенала" Алексис Санчес.

В этом сезоне 29-летний Озил провел за "Арсенал" 18 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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