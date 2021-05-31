"Манчестер Юнайтед" хочет подписать трех топ-футболистов

Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Как сообщает Manchester Evening News, "Манчестер Юнайтед" планирует усилить состав в летнее трансферное окно.

По информации источника, английский клуб заинтересован в приглашении защитника "Реала" Рафаэля Варана, полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса и лидера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Отмечается, что "Мадрид" готов продать француза, "Дортмунд" снизил цену на англичанина, а вот покупка Райса станет самой дорогой, если сделка осуществится. Срок действующего контракта 22-летнего игрока с "Вест Хэмом" истекает через три года, на него также претендуют "Манчестер Сити" и "Челси".

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