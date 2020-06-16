"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Виллиана

"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера лондонского "Челси" Виллиана, утверждает France Football.

По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят усилить атаку опытным игроком. Вариант с бразильцем особенно привлекателен для клуба, учитывая, что по окончании сезона он станет свободным агентом.

Сообщается, что "МЮ" уже ведёт переговоры с 31-летним футболистом касательно возможного сотрудничества.

Конкуренцию манкунианцам могут составить "Ливерпуль", ПСЖ, "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

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